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İngiltere güzelinden kritik koronavirüs kararı: Doktorluğa geri dönüyor

İngiltere'de geçtiğimiz yıl düzenlenen MİSS England yarışmasında birinci seçilen Bhasha Mukherjee, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Ulusal Sağlık Servisi (NHS) doktoru olarak çalışmaya başladı.

08.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:13
İngiltere güzelinden kritik koronavirüs kararı: Doktorluğa geri dönüyor

İngiltere'de geçtiğimiz yıl düzenlenen MİSS England yarışmasında birinci seçilen Bhasha Mukherjee, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Ulusal Sağlık Servisi (NHS) doktoru olarak çalışmaya başladı.

Hint asıllı güzel Dr.Bhasha Mukherjee, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınını duyduktan sonra memleketi Hindistan'ın Kalküta kentinden, koronavirüsle mücadelede doktor olarak çalışmalarına devam etmek için İngiltere'ye döndü. Hala 'Miss England' unvanına sahip olan Dr. Bhasha Mukherjee, ülkede koronavirüs salgını sonrası uçuşların iptal olması sonucu karantinaya girmesiyle Hindistan'da mahsur kaldı. Hükümete, koronavirüse karşı savaşın ön cephesinde dostlarıyla birlikte çalışabilmek için İngiltere'ye gitmek istediği çağrısında bulunan güzel doktor, Kalküta'daki İngiliz Yüksek Komisyonu'nun bir uçuş ayarlamasıyla İngiltere'ye döndü.

'KENDİMİ SUÇLU HİSSETTİM'

Koronavirüse karşı mücadeleye katkıda bulunmak isteyen  Dr.Bhasha Mukherjee, "Tüm dünyanın sağlık çalışanlarını kutlaması inanılmazdı ve bunlardan biri olmak istedim. Miss England olmak ve ihtiyaç anında İngiltere'ye yardım etmek için daha iyi bir zaman yok. Meslektaşlarım bana haftada 7 gün 13 saat vardiya yaptıklarını ve gece vardiyaları yapmak zorunda olduklarını söylediler. Kendimi suçlu hissettiğimi fark ettiğimde, gerçekten işe geri dönmek istedim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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