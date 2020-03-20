İngiltere hükümeti, Covid-19'la mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi
Covid-19 vakalarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbı malzemelerin başında suni solunum cihazı bulunuyor. İngiltere de yoğun talebi karşılamak için veterinerlerin kullandığı suni solunum cihazları devreye sokmak istiyor
20.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:28
Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Vuhan kentinde çıkan yeni tip koronavirüsün yeni merkez üssü olarak ilan ettiği Avrupa 'da başta İtalya olmak üzere birçok hastane yeni hasta ağırlayacak ekipmandan yoksun.
Covid-19 vakalarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbı malzemelerin başında suni solunum cihazı bulunuyor. İngiltere de yoğun talebi karşılamak için veterinerlerin hayvanlar için kullandığı suni solunum cihazları devreye sokmak istiyor.
Covid-19 vakalarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbı malzemelerin başında suni solunum cihazı bulunuyor. İngiltere de yoğun talebi karşılamak için veterinerlerin hayvanlar için kullandığı suni solunum cihazları devreye sokmak istiyor.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, İngiltere, Avrupa, Dünya