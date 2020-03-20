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İngiltere hükümeti, Covid-19'la mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi

Covid-19 vakalarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbı malzemelerin başında suni solunum cihazı bulunuyor. İngiltere de yoğun talebi karşılamak için veterinerlerin kullandığı suni solunum cihazları devreye sokmak istiyor

20.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:28
İngiltere hükümeti, Covid-19'la mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi
Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Vuhan kentinde çıkan yeni tip koronavirüsün yeni merkez üssü olarak ilan ettiği Avrupa 'da başta İtalya olmak üzere birçok hastane yeni hasta ağırlayacak ekipmandan yoksun.

Covid-19 vakalarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbı malzemelerin başında suni solunum cihazı bulunuyor. İngiltere de yoğun talebi karşılamak için veterinerlerin hayvanlar için kullandığı suni solunum cihazları devreye sokmak istiyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, İngiltere, Avrupa, Dünya

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