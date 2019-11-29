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İngiltere: İklim tartışmasına katılmayan Başbakan Johnson'ın yerine buzdan heykel konuldu

İngiltere'de Channel 4 televizyonunda parti liderlerinin seçim öncesi yaptığı, canlı yayımlanan iklim değişikliği tartışmasına katılmayı reddeden Başbakan Boris Johnson ve Brexit Partisi liderinin yerlerine, üzerinde parti amblemleri bulunan, buzdan dünya heykelleri konuldu.

29.11.2019 00:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:10İngiltere: İklim tartışmasına katılmayan Başbakan Johnson'ın yerine buzdan heykel konuldu

'de Channel 4 televizyonunda parti liderlerinin seçim öncesi yaptığı, canlı yayımlanan iklim değişikliği tartışmasına katılmayı reddeden Başbakan Boris Johnson ve Brexit Partisi liderinin yerlerine, üzerinde parti amblemleri bulunan, buzdan dünya heykelleri konuldu.

Independent'ın haberine göre, Muhafazakar Parti'nin, İngiltere'nin yayın denetim kurumu Ofcom'a şikayette bulunması ve kanalı İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile birlikte "komplo kunmakla suçlaması nedeniyle, İşçi Partililer Başbakan Johnson'ı "bir korkak ve zorba" diye tanımladı.

Johnson, canlı televizyon tartışmasına katılmayı reddetmiş ve yerine Bakan Michael Gove'ın çıkmasını önermişti. Ancak Channel 4 bu öneriyi Gove'un parti lideri olmaması nedeniyle reddetmişti.

Channel 4 Editörü Ben de Pear, kanalın "dünyanın acil durumunu temsil etmesi için, tartışmaya katılmayan liderlerin yerine iki buzdan heykelin konulduğunu" söyledi ve eriyen buzun "katılmayan liderleri temsil eden görsel bir metafor olduğunu" söyledi.

Tartışma sırasında ise, diğer partilerin lideleri iklim politikalarını anlattı. Corbyn, bu seçimin iklim krizine çözüm bulmak için son fırsat olduğunu söylerken, Liberal Demokrat Pati lideri Jo Swinson, Brexit'in durumu daha da kötüleştireceğini belirtti. Yeşiller'in lideri Sian Berry de, diğer partilerin kendi politikalarını taklit etmek için ellerinden geleni yaptığnını savundu.


Channel 4, İngiltere, Dünya
BBC


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