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İngiltere İran'a ara bulucu gönderdi

İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı.

24.07.2019 15:57 İngiltere İran'a ara bulucu gönderdi
İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları, Ali Hamaney, İngiltere, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

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