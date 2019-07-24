İngiltere İran'a ara bulucu gönderdi
İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı.24.07.2019 15:57
İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı.
Devrim Muhafızları, Ali Hamaney, İngiltere, İran, Ekonomi
Kaynak: Dunya.com