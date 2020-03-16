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İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve BAE'ye uçuş yasağı getirildi.

İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve BAE'ye uçuş yasağı getirildi.

16.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:20
İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve BAE'ye uçuş yasağı getirildi.

İngiltere , İsviçre , Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve BAE'ye uçuş yasağı getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Suudi Arabistan, İngiltere, İsviçre, Güncel

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