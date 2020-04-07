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İngiltere Kabine Bakanı Gove: "Başbakan solunum cihazına bağlı değil"

İngiltere Kabine Bakanı Michael Gove, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un solunum cihazına bağlı olmadığını sadece "Oksijen desteği" aldığını söyledi.

07.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:15
İngiltere Kabine Bakanı Gove:
İngiltere Kabine Bakanı Michael Gove, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un solunum cihazına bağlı olmadığını sadece "Oksijen desteği" aldığını söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan bir süre daha semptomlarının devam etmesi ve durumunun kötüleşmesi nedeniyle Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. İngiltere Kabine Bakanı Michael Gove, Johnson'un durumuna ilişkin açıklama yaparak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yoğun bakıma alınmadan önce oksijen verildiği ve solunum cihazına bağlı olmadığı dile getirdi. Johnson'a zatürre teşhisi konup konmadığını "bilmediğini" söyleyen Gove, Pazar günü hastaneye kaldırıldığından beri Johnson ile konuşmadığını açıkladı.
Gove, "Başbakan ekibinin üyeleriyle konuşuyordum ama başbakanın kendisiyle konuşmuyorum. Başbakanın etrafında hükümet çalışmalarının sürmesini sağlayan bir ekip var" dedi.
"BAŞBAKAN TIBBİ TAVSİYEYE UYUYOR"
Johnson'ın korona virüs teşhisi konulduğundan beri doktorların tavsiyelerine daha fazla uyduğunu ifade eden Gove, "Başbakan tıbbi tavsiyeye uyuyor. Hepimiz tıbbi tavsiyelere uymalıyız ve hepimiz bu virüsün gerçekten korkutucu bir kötülüğe sahip olduğunu keşfediyoruz" dedi.
DÜNYA LİDERLERİNDEN JOHNSON'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump da Johnson'a iyi dileklerini ileterek, "Tüm ABD'liler Johnson'un bir an evvel iyileşmesi için dua ediyor. Başbakan Boris Johnson'a korona virüs ile mücadelesinde ülkemizin iyi dileklerini gönderiyoruz. Bildiğiniz gibi hastaneye kaldırıldı ve iyi olacağını umuyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu zor dönemlerde Boris Johnson'un ailesine ve İngiltere halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Jonhson'un kısa sürede iyileşeceğine inandığını söyledi.
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Boris Johnson bugün dualarımızda. En kısa sürede iyileşerek sağlığını kazanmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "İsrail halkı, arkadaşımızın en kısa sürede iyileşmesi için dua ediyor" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de İngiliz mevkidaşına geçmiş olsun mesajı gönderdi.
İtalya Cumhurbaşkanı Giuseppe Conte ise, "Boris Jonhson ve İngiliz halkının yanındayım. Kısa sürede iyileşmesini dilerim, İtalyan hükümeti ve be yanınızdayız" ifadelerini kullandı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Boris Johnson" ifadelerini kulandı.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise, "Sevgili arkadaşım Boris Johnson, düşüncelerim ve dualarım seninle ve ailenle. Japon halkı, bu zor zamanlarda İngiliz halkının yanında" ifadelerini kullandı.
(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Kabine, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İngiltere Kabine Bakanı Gove: 'Başbakan solunum cihazına bağlı değil' - Haberler

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