04.07.2019 13:57
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İngiltere Konsolosluğundan vize alamayan sanatçı Suavi sitem etti

Sanatçı Suavi, sosyal medya hesabından İstanbul İngiltere Konsolosluğundan vize alamamasına sitem ederek "Suçumuz Türkiye'de doğmak mı?" dedi.

Suavi, Londra'da konser vermek için İstanbul'daki İngiltere Konsolosluğuna başvuru yaptı. Ancak sanatçının tüm orkestrası vize alıp kendisi alamayınca sosyal medya hesabından sitem etti.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Londra'daki konser için tüm hazırlıklarını yapan Suavi, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul İngiltere Konsolosluğu, 14 Temmuz Londra konserim için 5 günlük ve 3100 TL ödediğim başvurumu aldı, 2 hafta bekletti ama yine de vize vermedi. İngiltere'nin İstanbul Konsolosluğu vize yetkililerini şiddetle kınıyorum. Bu resmen utanmazlıktır. Hadsizliktir. Küstahlıktır. Yazıklar olsun hepinize!

"ÜLKENİN SANATÇISINA SAYGISIZLIKTIR"

Ben konsolosluğa ulaşamıyorum, bu nedenle;Ülkemin Kültür Bakanı'nı veya üst düzey yetkililerini, bu olayı çözmek için müdahale etmeye davet ediyorum. Bu yapılan ayıptır, ülkenin sanatçısına saygısızlıktır. Ben 50 yıllık müzisyenim. Suç ne? İltica etmemden mi korkuyorlar?

"YAPILAN TEK KELİMEYLE DENSİZLİKTİR"

Bu arada, orkestramın tüm müzisyenlerine 6 ay vize vermiş olan İngiltere/İstanbul vize bürosu her nedense, yalnızca beni "sakıncalı" bularak adeta bu konserimi sabote etmiştir. Bir kere daha kınıyorum. Bu yapılan tek kelimeyle densizliktir.

"SORUN VARSA DEŞİFRE EDİN UTANAYIM"

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Sn. Judith Slater'e de yazdım ama, henüz bir yanıt alamadım. Dilerim bir dönüş alabilirim. Bir kaç gündür adeta çırpınıyorum. İngiltere tüm orkestrama vize verdi ama bana vermedi! Tamam da neden? Bu konuya sahip çıkacak tek yetkili yok mudur? Bu kadar mı sahipsiz bu durum. Bunun mantıklı bir nedeni olamaz, %100 eminim ama neden? Bir sorun varsa deşifre edin utanayım.

İngiltere Konsolosluğundan vize alamayan sanatçı Suavi sitem etti İngiltere Konsolosluğundan vize alamayan sanatçı Suavi sitem etti
Magazin, Güncel

YORUMLAR (22)
AKTUĞ: TÜRKİYEDE DOĞMAN, GURUR VERİCİ OLMALI, SUAYGIRI
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HAMİT: Sakalı kesseydiniz keşke.
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MUVAHHID: suavı sacı sakalı biraz duzeltirsen belki izin verirler adamlar korkmus olabilir
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HAKAN: Hani her sey guzel olacakti?
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OSMAN: tipini beğenmemişler
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ÖFKELİ: suç bu ülkede doğmak evet cevabını vermişsin zaten
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ANTALYALI: Gitmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaşağılanmak hoşuna mı gidiyorgöklere çıkardığınız ve hep alkışladığınız batının gerçek yüzü bugitmeeeeeeeeeeeee
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17 6
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AT KAFASI SENİ: Lan ne boş adamsınız yaaa yazık size:D
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0 1
ADANALI: ADAM OLANA BU MEMLEKET ÇOK GÜZEL
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12 10
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AT KAFASI CAHİL: Lan ne boş adamsınız yaaa yazık size:D
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