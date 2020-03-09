İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek
İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek
09.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:17
İngiltere 'de bir klinik dünyaya hızla yayılan ölümcül koronavirüse aşı geliştirmek için gönüller aradığını duyurdu. İki hafta karantinada bekleyecek gönüllülere üç bin 500 pound (28 bin TL) ödenecek.
Londra'nın doğusunda bulunan bir laboratuvarda gerçekleştirilecek çalışma için toplamda 24 kişinin kabul edileceği belirtildi. Karantinada kalacak olan denekler iki hafta süreyle hiçbir şekilde diğer insanlarla temas etmeyecek. Aşının gelecek kış ayından önce bulunması bekleniyor. Çalışmayı yürüten bilim insanlar bunun özellikle kış aylarında grip enfeksiyonlarına karşı bünyesi zayıf olanlar ve metabolizma hızları düşük yaşlı insanlar için hayati önem taşıdığını söyledi.
Londra'nın doğusunda bulunan bir laboratuvarda gerçekleştirilecek çalışma için toplamda 24 kişinin kabul edileceği belirtildi. Karantinada kalacak olan denekler iki hafta süreyle hiçbir şekilde diğer insanlarla temas etmeyecek. Aşının gelecek kış ayından önce bulunması bekleniyor. Çalışmayı yürüten bilim insanlar bunun özellikle kış aylarında grip enfeksiyonlarına karşı bünyesi zayıf olanlar ve metabolizma hızları düşük yaşlı insanlar için hayati önem taşıdığını söyledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
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