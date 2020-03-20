Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İngiltere, Kovid-19 nedeniyle büyük bankaların 2020 stres testini iptal etti - Haberler

İngiltere, Kovid-19 nedeniyle büyük bankaların 2020 stres testini iptal etti

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Bankacılık Düzenleme Kurumu (PRA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkenin ana finans kurumlarının kredi vermeye odaklanmalarını sağlamak için stres testini bu yıl için iptal etti.

20.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:30
İngiltere, Kovid-19 nedeniyle büyük bankaların 2020 stres testini iptal etti
İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Bankacılık Düzenleme Kurumu (PRA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkenin ana finans kurumlarının kredi vermeye odaklanmalarını sağlamak için stres testini bu yıl için iptal etti.
İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede, sekiz büyük bankanın ve yapı kooperatiflerinin hane halkının ve şirketlerin kredi ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmasına yardımcı olması amacıyla 2020 yılı için planlanan stres testinin iptal edildiği belirtildi.
Son 2019 stres testinin, İngiltere bankacılık sisteminin ülkede derin eş zamanlı durgunluklara karşı dirençli olduğunu gösterdiği aktarılan açıklamada, Kovid-19'nun ekonomiyi nasıl etkileyeceğine dair çok yüksek belirsizlik olduğuna vurgu yapıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu

Son Dakika Güncel Haberleri

Belediyeye gelen 30 müteahhitle Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada görüşüldü - Haber Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı - Haber Bakan Selçuk: "Çocuklar, siz yüz yüze ne eğitim gördüyseniz sınav onlardan olacak" - Haber ASAT'ın mobil hizmet aracı ilçelerde - Haber Çerkezköy OSB'de koronavirüs önlemleri artırıldı - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı - Ekonomi Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading