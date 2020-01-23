Haberler » Ekonomi » İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı - Ekonomi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkenin Avrupa Birliği'nden çıkmasını içeren tasarıyı onayladı. Kraliçe'nin onayıyla Brexit tasarısı yasalaşarak yürürlüğe girdi.

23.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:01İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı

Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarı, Kraliçe'nin onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Tasarı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından hızla geçmiş, Lordlar Kamarasında ise bazı değişikliklere uğrayarak geri gönderilmişti.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth

Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarasındaki çoğunluğunu kullanarak değişiklikleri iptal etmiş ve tasarıyı yeniden Lordlar Kamarasına yollamıştı.

31 ARALIK'A KADAR ÜYESİ KALACAK

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziran ayında talepte bulunması gerekecek. Ancak Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.


Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya, Ekonomi

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:16  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta panellere katıldı
19:59  İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı
19:53  Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde
19:22  Türk eğitim ve teknoloji şirketleri Londra'da tek çatı altında
18:40  Borsa şirketlerinin piyasa değeri
23.01.2020 20:44:00