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- İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth korona gündemiyle ulusa seslendi- "Daha önce zorluklarla...

- İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth korona gündemiyle ulusa seslendi "Daha önce zorluklarla karşılaşmış olsak da bu farklı" Ülkede artan korona virüs vakalarının ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, "Daha önce zorluklarla karşılaşmış olsak da bu farklı.

05.04.2020 22:47 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:49
- İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth korona gündemiyle ulusa seslendi
"Daha önce zorluklarla karşılaşmış olsak da bu farklı"
LONDRA - Ülkede artan korona virüs vakalarının ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, "Daha önce zorluklarla karşılaşmış olsak da bu farklı. Bu kez bilimin büyük gelişmelerini ve iyileşme içgüdüsel şefkatimizi kullanarak dünyadaki bu ulusal çabaya katılıyoruz" dedi.
Çin'de ortaya çıkarak tüm Avrupa'da ve İngiltere'de hızla yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle yaşanan can kayıplarının ve devam eden endişelerin üzerine İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Kraliçe Elizabeth, konuşmasına öncelikle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı. "Daha iyi günler geri dönecek" diyen Kraliçe Elizabeth, "Yeniden ailemizle ve arkadaşlarımızla buluşacağız" ifadelerini kullandı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, "Daha önce zorluklarla karşılaşmış olsak da bu farklı. Bu kez bilimin büyük gelişmelerini ve iyileşme içgüdüsel şefkatimizi kullanarak dünyadaki bu ulusal çabaya katılıyoruz" şeklinde konuştu. Korona virüsle mücadelenin daha önce karşılaşılan diğer zorluklardan farklı olmasının nedeninin ortak bir çaba olduğunu dile getiren Kraliçe Elizabeth, "Başarılı olacağız" diyerek halkını motive etmeye çalıştı.
Korona virüs mücadelesinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ve evde kalarak sosyal uzaklaşma kurallarını uygulayıp mücadeleye destek veren halkına teşekkür eden Kraliçe Elizabet, "Birleşik Krallık'taki bu jenerasyon çok güçlü olacak ve bizden sonra gelenler bu kuşağın ne kadar güçlü olduğunu söyleyecekler" dedi. - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth korona gündemiyle ulusa seslendi- ’Daha önce zorluklarla...

Kaynak: İHA

Etiketler: Kraliçe Elizabeth, İngiltere, Güncel

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- İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth korona gündemiyle ulusa seslendi- "Daha önce zorluklarla...
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