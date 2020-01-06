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İngiltere: Libya'ya silah ambargosu tam uygulansın

BİRLEŞMİŞ İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2011'de alınan Libya'ya silah ambargosu kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

06.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:30 İngiltere: Libya'ya silah ambargosu tam uygulansın
BİRLEŞMİŞ , Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2011'de alınan 'ya silah ambargosu kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.
İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, BMGK'nin Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşeceği kapalı toplantısı öncesi basına konuştu.
Allen, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin ülkedeki durumla ilgili ciddi endişelerine katılıyoruz. Libya'ya silah ambargosu tam olarak uygulanmalı ve Konseyin bu konudaki kararlarına saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.
BMGK, Mart 2011'de 1970 sayılı kararla, BM üyesi ülkelerden Libya'ya her türlü silah ve ilgili teçhizat satışını engellenmesini istemişti. Söz konusu ambargo kararı, o tarihten itibaren her yıl uzatılıyordu.
Libya'daki çatışmalar sürüyor
Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti ile darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar devam ediyor.
En son cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Hafter'e ait SİHA'larla saldırı düzenlenmiş, olayda 30 öğrenci hayatını kaybederken, 33 kişi yaralanmıştı.
Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Libya'da artan askeri eylemlerdeki tehlikeli tırmanış, ülkedeki durumu daha da karmaşıklaştırıyor ve siyasi sürece geri dönme fırsatlarını tehdit ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İngiltere, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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