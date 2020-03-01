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İngiltere Lig Kupası üst üste 3. kez Manchester City'nin

Manchester City, Aston Villa'yı 2-1 yenerek üst üste 3. kez İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürdü.

01.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:59İngiltere Lig Kupası üst üste 3. kez Manchester City'nin

'nin başkenti 'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupa finalinde Aston Villa ile Manchester City karşılaştı. Manchester City, 20. dakikada Arjantinli futbolcu Sergio Agüero ve 30. dakikada İspanyol oyuncu Rodri'nin golleriyle 2-1 galip gelerek kupayı üst üste 3. kez kazandı. Aston Villa'nın golünü, 41. dakikada Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta kaydetti.

CİTY, 7. KEZ KUPAYI KALDIRDI

Son 7 yılda 5. defa final oynayan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez kupayı müzesine götürdü.


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Kaynak: AA

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1.03.2020 22:05:32