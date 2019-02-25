İngiltere Lübnan Hizbullahı'nı Terör Listesine Aldı

Kaynak: AA

İngiliz İçişleri Bakanlığı, Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil bütünüyle terör örgütleri listesine aldı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Lübnan'daki Hizbullah'ın yanı sıra Afrika'da faaliyet gösteren Anasır el-İslam ve JNIM örgütlerinin de terör listesine alındığı bildirildi.Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edildi.İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.Bakanlık açıklamasında, yarından itibaren DHKP-C'nin kullandığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimlerinin de terör listesine alınacağı belirtildi.İngiltere'de terör listesindeki bir gruba üye olmak veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Terör listesindeki örgütlere ait sembollerinin taşınması yasaklanıyor.