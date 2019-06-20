İngiltere Mahkemesi: Suudi Arabistan'a silah satışı yasalara aykırı

İngiltere'de silah ticareti karşıtı bir örgütün Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmak üzere açtığı davada, mahkeme satışın yasalara aykırı olduğu yönünde karar aldı.

Campaign Against Arms Trade (Silah Ticaretine Karşı Kampanya) isimli örgüt Körfez bölgesine askeri teçhizat ihracatının yasadışı olduğunu savunuyor ve silah satışının uluslararası insan hakları yasalarını ihlal ettiğini söylüyor.

Davaya bakan yargıçlar silah satış lisanslarının gözden geçirilmesi ancak hemen askıya alınmaması yönünde karar aldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü ise hükümetin bu karardan dolayı "hayal kırıklığı" duyduğunu ve temyize götüreceklerini açıkladı.

İngiltre'de ihracat politikalarına göre "uluslararası insan haklarının ciddi ihlali konusunda açık bir risk" varsa askeri teçhizat için satış lisansı verilmiyor.

Temyiz Mahkemesi yargıcı Sir Terence Etherton İngiltere hükümetinin " Yemen'deki çatışmalarda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edip etmediğini değerlendirmediğini ya da bunun için bir adım atmadığını" söyledi.

İngiltere'nin ihracatı 4,7 milyar sterlin

İngiltere 2015'te başlayan Yemen harekatından bu yana Suudi Arabistan'a 4,7 milyar sterlin tutarında silah ihraç etti.

Söz konusu askeri teçhizat arasında Typhoon ve Tornado savaş uçakları ve güdümlü füzeler de bulunuyor.

Satıştan İngiltere'de binlerce mühendis istihdamı ve milyarca sterlinlik gelir elde edilidi.

Campaign Against Arms Trade sözcüsü Andrew Smith kararı memnuniyetle karşıladıklarını, Suudi Arabistan'ın dünyadaki en baskıcı ve acımasız rejim olduğunu söyledi ve İngiltere'den onlarca yıldır silah aldığını ekledi.

Smith "Suudi Arabistan uyguladığı vahşette İngiltere'nin siyasi ve askeri desteğini aldı. (Yemen'deki) bombalamalar dünyadaki en büyük insani krize neden oldu" dedi.