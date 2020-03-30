Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İngiltere, mahsur kalan vatandaşlarını charter seferleriyle tahliye edecek

İngiltere, yeni tip koronavirüs (Koivd-19) salgınıyla mücadele kapsamında ticari uçuşlar iptal edildiği için bulundukları ülkelerde mahsur kalan İngilizleri, charter seferleriyle geri getirmek için 75 milyon sterlinlik fon oluşturdu.

30.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:36
İngiltere, mahsur kalan vatandaşlarını charter seferleriyle tahliye edecek
İngiltere , yeni tip koronavirüs (Koivd-19) salgınıyla mücadele kapsamında ticari uçuşlar iptal edildiği için bulundukları ülkelerde mahsur kalan İngilizleri, charter seferleriyle geri getirmek için 75 milyon sterlinlik fon oluşturdu.
Dışişleri Bakanı Dominic Raab, salgınla mücadeleye ilişkin günlük basın toplantısında tahliye operasyonu konusunda bilgi verdi.
Mahsur kalan yüz binlerce İngiliz'in ticari uçuşlarla geri dönmesini sağlamak için hava yolu şirketleri ve hükümetlerle çalıştıklarını kaydeden Raab, ticari uçuşların mümkün olmadığı yerlerde ise charter uçuşlar gerçekleştirileceğini belirtti.
Bu uçuşlarda mahsur kalan kişi sayısı ile risk grubundakilerin oranının önceleneceğini söyleyen Raab, hükümetin ek charter seferleri için hava yollarına 75 milyon sterlin ödeme sözü verdiğini ve Virgin, EasyJet, Jet2 ve Titan Havayolları ile mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı.
Bu uçuşların gerçekleşebilmesi için ilgili ülkelerin de hava sahalarını açması gerekecek. Bir milyona yakın İngiliz'in, uçuşlar iptal edildiği için gittikleri ülkelerde mahsur kaldığı sanılıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İngiltere, mahsur kalan vatandaşlarını charter seferleriyle tahliye edecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı Haberler
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü
KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi Haberler
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:18: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Millete Sesleniş" konuşması yaptı: (1) - Haber 21:16: Yemen'deki Husilerden BM'ye "Arap Koalisyonu'nun suçlarını örtbas etme" suçlaması - Haber 21:16: New York'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti - Haber 21:16: Netanyahu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı - Haber 21:15: Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (3) - Haber 21:05: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı - Haber 20:48: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler