İngiltere Merkez Bankası 2020 GSYH öngörüsünü düşürdü

– İngiltere Merkez Bankası (BoE) yakıt hariç ithalat fiyatlarının 2020 yılının Mart ayına kadar her çeyrekte kademeli olarak yüzde 0.75 artacağını öngördüğünü enflasyon raporunda belirtti.

BoE faizleri sabit tutma kararı aldığını belirtirken, tüketici fiyatlarının yüzde 0.1 düşüşle içinde bulunulan çeyrekte yüzde 1.7 düzeyine gerileyeceğini ancak üçüncü çeyrekte yüzde 0.2 puan artışla yüzde 1.9'a yükseleceğini ve dördüncü çeyrekte yüzde 0.1 artışla yüzde 2.2'ye yükseleceğini öngördü.

Ekonomik büyümenin 2019 yılı sonunda yüzde 0.2 düşüşle yüzde 1.0'e gerileyeceğini belirten BoE 12 aylık öngörüsünü yüzde 0.3 düşüşle yüzde 1.4'e ve 2121 yılı öngörüsünü yüzde 2.4 yükselterek yüzde 2.1 olarak tahmin etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA