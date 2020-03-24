Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››İngiltere Merkez Bankası Finansal Politika Komitesi'nden bankacılık değerlendirmesi Açıklaması - Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası Finansal Politika Komitesi'nden bankacılık değerlendirmesi Açıklaması

İngiltere Merkez Bankası Finansal Politika Komitesi (FPC), İngiliz ekonomisinin finansal istikrar görünümü ve olası riskleri değerlendirdi.

24.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:02
İngiltere Merkez Bankası Finansal Politika Komitesi'nden bankacılık değerlendirmesi Açıklaması
İngiltere Merkez Bankası Finansal Politika Komitesi (FPC), İngiliz ekonomisinin finansal istikrar görünümü ve olası riskleri değerlendirdi.
İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) internet sitesinde yer alan açıklamada, FPC'nin mart ayı toplantısında, ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu şokun doğası, küresel etkileri ve yayılma hızı yakın tarihte örneği görülmemiş seviyede." ifadesi kullanıldı.
Bankanın İngiltere'de finansal istikrara yönelik koronavirüs ile ilgili risklere cevap verilebilmesi amacıyla eyleme geçtiği, kredi finansmanının desteklenmesine yardımcı olarak bankaların üzerindeki baskının azaltılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, BoE'nin böylece bu zorlu zamanda reel ekonomi için bir güç kaynağı olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Son yıllarda İngiliz finansman sistemi direncini artırdı. Komitemiz, İngiliz bankalarının sert piyasa şoklarına ve ekonomik aksamalara karşı dirençli olduğunu değerlendirmektedir." ifadeleri kullanıldı.
İngiliz bankalarının sermaye seviyelerinin 2008 finans krizinden daha iyi seviyede olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bankalar, 1 trilyon sterlin seviyesinde yüksek kaliteli likidite varlıklarına sahip. Bu da gelecekte vadesi dolacak yükümlülüklerin karşılanması imkanı sunuyor." denildi.
Açıklamada, en az gelecek 12 ay boyunca politika faiz oranının mevcut seviyesinde tutulmasının beklendiği kaydedildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere Merkez Bankası, İngiltere, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Koca, korona aşısı için harekete geçildiğini duyurdu Ekonomi
Bakan Koca, korona aşısı için harekete geçildiğini duyurdu
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Bir belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek Ekonomi
Bir belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Ekonomi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Ekonomi
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek Ekonomi
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek
Erdoğan’dan 65 yaş üstüne maske ve kolonya müjdesi Ekonomi
Erdoğan'dan 65 yaş üstüne maske ve kolonya müjdesi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:54: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "Çeşme Ulusoy Limanı" açıklaması Açıklaması - Ekonomi 16:54: Yapı Kredi, bu zor dönemde de sınırsız hizmet sunmak için çalışmaya devam ediyor - Ekonomi 16:53: KARDEMİR AŞ. Genel Kurulu iptal edildi - Ekonomi 16:51: Türk Telekom CEO'su Önal: "10 günde toplamda 100 bin internet bağlantısı yapıldı" - Ekonomi 16:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti - Ekonomi 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:06: Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek - Ekonomi 15:11: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı - Ekonomi 14:23: Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir - Ekonomi 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading