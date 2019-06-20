20.06.2019 15:10
Haberler» Ekonomi» Haber

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

– İngiltere Merkez Bankası (BoE) yüzde 2.0'lik enflasyon hedefine ulaşma amacıyla politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 0.75'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) yüzde 2.0'lik enflasyon hedefine ulaşma amacıyla politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 0.75'te sabit tuttu.
BoE Para Politikası Komitesi (MPC) aynı zamanda şirket tahvili satın alım stokunu 10 milyar pound ve Birleşik Krallık hükümet tahvili satın alım stokunu da 435 milyar pound düzeyinde tuttu. MPC açıklamasında, "Komite'nin bir önceki toplantısından bu yana kısa vadede verilerin Mayıs Raporu'yla paralel olduğu görüldü fakat artan ticari gerilimler ve anlaşmasız Brexit olasılığı göz önünde bulundurulduğunda büyüme ilişkin aşağı yönlü riskler yükseldi" denildi. Bu doğrultuda BoE Birleşik Krallık ikinci çeyrek büyüme beklentisini de yüzde 0'a düşürdü.
MPC açıklaması şöyle devam etti:
"Komite'ye göre ekonomi, sorunsuz bir Brexit ve söz konusu süreç boyunca izlenecek sıkı para politikası içeren Mayıs Enflasyon Raporu doğrultusunda istikrarlı bir hızda gelişmeye devam ederse, yüzde 2.0'lik enflasyon hedefine dönülebilir."
Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Banaksı (Fed) peş peşe yapılan açıklamalarla politika faizini sabit tuttu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İngiltere Merkez Bankası, Merkez, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
17:26 Türk mobilya yüzeyi üreticisinden 100 milyon euroluk tesis yatırımı
17:25 KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı tanıtıldı
17:22 TL varlıklarda pozitif görünüm
17:22 Hazine alacak stoku 18,7 milyar lira oldu
17:19 Kapalıçarşı'da altın
17:18 Rüzgar enerjisi sektörü İzmir'de buluştu
17:15 Sur Yapı Marka AVM'de "en uzun güne" iki kat puan