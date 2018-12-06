İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde "Kadınların Oy Hakkı" Kutlandı

06 Aralık 2018 Perşembe 20:00



06 Aralık 2018 Perşembe 20:00

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un ev sahipliğinde, İngiliz ve Türk kadınlarının oy hakkı kazanmalarının yıl dönümleri vesilesiyle "EqualiTeas" adında sunum ve sohbet etkinliği yapıldı.İngiltere Büyükelçiliği konutunda verilen davete bazı milletvekilleri, diplomatik misyon ve dernek temsilcileri ile basın mensupları katıldı.İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, iki ayrı yıl dönümün kutlandığı etkinliğe katıldıkları için konuklara teşekkür ederek, "Birleşik Krallık parlamentosunun bazı Britanyalı kadınların oy kullanma hakkını kabul etmesinden bu yana yüz yıl geçti ve 5 Aralık 1934, Türk kadınlarının oy kullanma hakkını kazandığı tarihti." dedi.Yıl boyunca kadına ve kadın haklarına odaklanan çeşitli etkinlikler düzenlendiğini vurgulayan Büyükelçi Chillot, haziran ayındaki İngiltere Milli Gün kutlamasında da alanlarına öncülük etmiş ünlü İngiliz ve Türk kadınların anıldığını hatırlattı.Chilcott, 25 Kasım'da "Uluslararası Kadına Karşı Şiddete Son Verme Günü"nün ve 29 Kasım'da "Kadınların İnsan Haklarını Savunanların Günü"nün kutlandığının da altını çizdi.İngiltere'de yıl boyunca kadınların siyasi haklarını hatırlatmak için sergiler düzenlendiğini, özel konuşmalar yapıldığını ve farklı etkinlikler hazırlandığını anlatan Chilcott, bu konuda Türkiye'de yürütülen faaliyetlere sunduğu katkı için İngiltere Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Jennifer Anderson'a teşekkür etti.Chilcott, konuşmasını "Hepinize geldiğiniz için bir kez daha teşekkürler. İyi ki varsınız ve iyi ki tüm dünya kadınları için bir fark yaratıyorsunuz." sözleriyle tamamladı.Etkinlik, İngiltere'nin cinsiyet eşitliği konusuna atanmış ilk özel elçisi ve İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki Kadın Personel Derneği Başkanı Joanna Roper'ın video mesajının izlenmesiyle ve İngiltere Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Jennifer Anderson'ın İngiltere'de kadınların oy kullanma hakkı elde etmesine ilişkin sürece dair yaptığı konuşmayla devam etti.Davette ayrıca, dünyadaki kadın milletvekillerine yönelik İngiltere'de Avam Kamarasında kasım ayında düzenlenen konferansta Türkiye'yi temsil eden AK Parti İstanbul Milletvekili ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kurucu Başkanı Dr. Sare Aydın Yılmaz ile Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Nuray Karaoğlu da konuklara hitap etti.Etkinlik, konuşmalar ve ikramın ardından sona erdi.