İngiltere'nin Başbakan adayı Johnson'a, ata memleketi Çankırı'dan destek

İNGİLTERE'de istifa eden Theresa May 'in yerine Başbakan olması beklenen Boris Johnson 'a, ata memleketi Çankarı'nın Kalfat köyünden destek geldi. Kökeni Çankırı 'ya uzanan Johnson'un, Kalfat köyünden Londro'ya uzanan hikayesini köylüler anlattı. İngiltere 'de yaşayan farklı etnik kimliklerin simgesi olarak görülen Londra eski Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın kökeni, Çankırı'nın Kalfat köyüne uzanıyor. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif ve Dahiliye nazırlığı yapan Ali Kemal 'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813 yılında Çankırı'nın Kalfat köyünde dünyaya geldi. Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin oğlu Ali Kemal'in torununun torunu olan Johnson'ın, şimdi İngiltere'de Avrupa Birliği 'nden çıkma anlamına gelen Brexit süreciyle boşalan Başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.Boris Johnson'a, ata memleketi Kalfat köyünden destek geldi. Kalfat köyü sakinleri, soyu Osmanlı'ya ve Kalfat köyüne uzanan Johnson'ın hikayesini anlattı. Johnson'ın büyük dedesi Hacı Ahmet Efendi 'nin yaşadığı köyün sakinleri, Başbakanlık yarışında Johnson'ı gönülden desteklediklerini belirterek, koltuğa oturmasının ardından köyüne beklediklerini söyledi.KALFAT'TAN LONDRA'YA UZANAN HİKAYEKalfat köyünün eski muhtarı Adem Karaağaç , Johnson ile akrabalıklarının dedesi ve anneannesine dayandığını söyledi. Karaağaç, dedesi ile amca çocukları olduklarını söylediği Johnson'ın hikayesini şöyle anlattı:"Osmanlı zamanında köyümüzde doğan Hacı Ahmet Rıza Efendi, henüz 12 yaşındayken İstanbul 'a gider. Mum üretimi ile uğraşan Ahmet, sarayın aydınlatılması için mum ticareti yapmaya başlar. Sarayla organik bağ içerisinde olan Ahmet, çocuğu Ali Kemal'e sarayda iş bulur. Zeki ve başaralı olduğu anlaşılan Ali Kemal'i saray yöneticileri Maarif Müdürlüğü'nde işe başlatır. Daha sonra yıldızı parlayan Ali Kemal, dışişlerinde göreve başlar. Ali Kemal, saraydayken bir Türk ve bir İngiliz kadınla evlenir. Kemal'in İngiliz eşinden Stanley Johnson isminde şu an Boris Johson'ın babası olan kişi doğar. Kemal'in Türk eşinden de eski Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp isimli akrabamız doğar. Zeki Kuneralp, Cumhuriyet kurulduktan sonra dışişlerinin sınavına katılır, başarılı olur ve dışişlerinde göreve başlar."'BAŞBAKAN OLMASINI İSTİYORUZ'Eski muhtar Karaağaç, Boris Johnson'un Suriye 'deki mültecileri ziyareti sırasında Kalfat köyüne 22'ye yakın İngiliz basın mensubunun geldiğini hatırlatarak, "O zaman köyümüze gelen tercümanlar aracığıyla Johnson ile görüştük. Kendisini köyümüze davet ettik, onları ağırlamaktan onur ve gurur duyacağımızı ve akrabalarının onu canla başla beklediklerini söyledik. Maalesef işlerinin yoğun olmasından dolayı gelemediklerini tahmin ediyorum. Boris Johnson'ı akrabaları olarak ata köyüne bekliyoruz, kendilerini burada ağırlamaktan onur duyarız. Kendisinin Başbakan olmasını istiyoruz" diye konuştu.'2007 YILINDA BABASI KÖYÜMÜZE GELDİ'Karaağaç, Boris Johnson babası Stanley Jhonson'un 2007 yılında köylerini ziyaret ettiğini belirterek, "Boris Jhonson'un babası olan Stanley Jhonson, köyümüzü ziyaret ettiler, yanılmıyorsam 2007 yılıydı. Kendisine oğlunun köyünü ziyaret etmesi gerektiğini bildirdik. Biz babasına Türk adetlerine uygun bir yer sofrası kurduk. Tahta kaşıkla tarhana çorbası içirdik kendisine. Çok farklı duygular yaşadığını ifade etti ve gözleri doldu, ben şahit oldum" dedi.Karaağaç, Boris Johnson'ın Başbakan olması halinde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağına inandıklarını söyledi. Karaağaç, "Genlerinde Osmanlı kanı taşıyan birisinin İngiltere gibi bir ülkenin Başbakanı olması bizi onurlandıracaktır" dedi.'AKRABALARI OLARAK JOHNSON'I ATA KÖYÜNE BEKLİYORUZ'Kalfat köyü sakinlerinden Satılmış Karatekin, "Babaannem ile amca çocukları oluyorlar. Babasını burada ağırladık, yaylalara ve ormanlara götürdük. Dedelerinin kaldıkları eve götürdük. Kendisine hediyeler verdiler. Bir Kalfatlı olarak kendisinin Başbakan olmasını çok istiyoruz. Kendisi dışişleri bakanı iken Türkiye'ye geldiğinde Kalfat'a geleceğine söz vermişti, gelirse kendisini en iyi şekilde ağırlamaya çalışırız. Kendisini köyümüze bekliyoruz" şeklinde konuştu.

