İngiltere’nin Çin’den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 69 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 260 bini aştı. Hal böyleyken; ülkeler salgının yayılmasını önlemek için başka ülkelerden koronavirüs koruyucu ekipmanları sipariş ediyor.

TEST KİTLERİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

İngiltere de, gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri temin etti. Ancak tanı kitleri ile ilgili çarpıcı bir gelişme gündeme geldi. İngiltere, Çin'den gelen koronavirüs test kitlerinin, Lüksemburg merkezli bir şirket tarafından araştırılırken koronavirüse rastlandığını bildirdi. Kitlerin teslimatı ertelendi.

HÜKÜMET GÜNDE 100 BİN TEST YAPMA HEDEFİ KOYMUŞTU

Başbakan Johnson gibi koronavirüse yakalanmış olan Sağlık Bakanı Matt Hancock ise nisan ayının sonunda günde 100 bin test yapma hedefini koyduğunu resmen açıkladı.

İNGİLTERE'DE BİLANÇO AĞIR

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Avrupa'da bilançoyu ağırlaştırıyor. İngiltere'de korona virüsü nedeniyle 619 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 4 bin 934'e ulaştı. Hayatını kaybeden kişilerin 33 ile 103 yaş aralığında olduğunu belirten İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), söz konusu kişilerin korona virüs dışında altta yatan herhangi bir sağlık problemi olmadığını açıkladı. Ülkede ayrıca, 5 bin 903 yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirtilirken toplam vaka sayısı 47 bin 806'ya yükseldi.