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İngiltere'nin DEAŞ üyesini vatandaşlıktan çıkardığı iddiası

İngiltere'nin terör örgütü DEAŞ'a katılan çifte vatandaş Jack Letts'i vatandaşlıktan çıkardığı iddia edildi.

18.08.2019 22:40 İngiltere'nin DEAŞ üyesini vatandaşlıktan çıkardığı iddiası
İngiltere'nin terör örgütü DEAŞ'a katılan çifte vatandaş Jack Letts'i vatandaşlıktan çıkardığı iddia edildi.
İngiliz Sky News televizyonunun hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İngiliz medyasının "Jihadi (Cihatçı) Jack" lakabını taktığı Letts, vatandaşlıktan çıkarıldı.
Habere göre Letts'in vatandaşlıktan çıkarılma kararı eski Başbakan Theresa May döneminde alındı.
İngiliz İçişleri Bakanlığı ise bireysel vakalarla ilgili yorum yapmayacağını bildirdi.
Letts, Kanada - İngiltere çifte vatandaşlığına sahipti.
May hükümeti, daha önce ailesinden kaçarak Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen ve DEAŞ'a katılan Shamima Begum adlı genç kadını vatandaşlıktan çıkarmıştı.

İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

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