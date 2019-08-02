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İngiltere'nin ilk başörtülü jokeyi Mellah, ilk yarışını kazandı

İngiltere'nin ilk başörtülü jokeyi olan 18 yaşındaki Khadijah Mellah, katıldığı yarışta birinci oldu.

02.08.2019 16:54 İngiltere'nin ilk başörtülü jokeyi Mellah, ilk yarışını kazandı
İngiltere'nin ilk başörtülü jokeyi olan 18 yaşındaki Khadijah Mellah, katıldığı yarışta birinci oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen at yarışı Manolya Kupası'na katılan 18 yaşındaki Khadijah Mellah ülkenin ilk başörtülü jokeyi oldu. Kadın jokeylerin katıldığı yarışta Haverland isimli ata binen Mellah birinci oldu. Yarış sonrası konuşan Khadijah Mellah, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Bunu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bitiş çizgisini geçtiğimde inanamamıştım ama sonra ailemi ve arkadaşlarımı sevinirken görünce ağlamaya başladım" dedi.

18 yaşındaki Mellah, Müslüman kimliği nedeniyle yarış öncesi de büyük ilgi toplamış ve yaptığı açıklamada yarış atı ile eğitimlere henüz 2 ay önce başladığını söylemişti. - LONDRA

İngiltere, Londra, Güncel

Kaynak: İHA

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