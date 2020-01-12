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İran'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor! İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı

İran'da Ukrayna yolcu uçağının yanlışlıkla düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden 176 kişi için düzenlenenen anma törenlerinin hükümet karşıtı eylemlere dönüştüğü olaylarda İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire gözaltına alındı. Büyükelçi bir saat boyunca gözaltında tutuldu, daha sonra serbest bırakıldı.

12.01.2020 00:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:51

'nin Büyükelçisi Rob Macaire, Tahran'daki protesto gösterileri esnasında gözaltına alındı. Büyükelçi 1 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün açıklanması sonrasında İran'da protestolar düzenlendi. Başkent Tahran'ın Emir Kebir, Tahran ve Şerif üniversitelerinde düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için mum yakılarak yapılan anma töreninde hükümet karşıtı slogan atıldı.

İNGİLTERE'NİN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ GÖZALTINA ALINDI

Tahran'daki olaylarda İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire gözaltına alındı. 'Gösterileri organize ettiği' suçlamasıyla karşı karşıya olan İngiliz Büyükelçi'nin yapılan işlemler sonrası serbest bırakıldığı, yarın emniyete giderek ifade vereceği belirtildi.

RUHANİ KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

Tahran Üniversitesinde ise Kasım ayındaki benzin zammı protestolarında 1500 kişinin hayatını kaybettiği yönünde ve "diktatöre ölüm" sloganları atıldı. Meşhed'deki Firdevsi Üniversitesinde de hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

İsfahan'ın tarihi Siusepol Köprüsü'nde toplanan kalabalık da "Halk dilencilik yapıyor, ağa (Hamaney) da efendilik yapıyor. Velayeti fakihe ölüm", "Hamaney katildir, velayeti (rehberliği) de batıldır" ve "Düşman buradadır, yalan yere ABD'dir diyorlar" şeklinde sloganlar attı.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU SUNUCUSU İSTİFA ETTİ

Hemedan, Şiraz ve Reşd gibi kentlerde de düzenlenen anma törenlerinde yönetim eleştirildi ve rejim karşıtı söylemlerde bulunuldu. Öte yandan İran devlet televizyonu sunucusu Zehra Hatemirad, görevine daha fazla devam edemeyeceğini bildirerek istifasını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına "insani hata ile yanlışlıkla" ateşlenen bir roketin sebep olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade de yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi.

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İngiltere, Tahran, Dünya


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