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İngiltere'nin, Rusya'nın NATO'ya üyeliğini tartıştığı ortaya çıktı

İngiltere'de 1995 yılına ait gizli başbakanlık belgelerinde, dönemin İngiliz Savunma Bakanı Malcolm Rifkind'nin, hükümete Rusya'nın NATO'ya üye yapılmasını önerdiği ortaya çıktı.

31.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:44 İngiltere'nin, Rusya'nın NATO'ya üyeliğini tartıştığı ortaya çıktı
'de 1995 yılına ait gizli başbakanlık belgelerinde, dönemin İngiliz Savunma Bakanı Malcolm Rifkind'nin, hükümete 'nın NATO'ya üye yapılmasını önerdiği ortaya çıktı.
İngiliz Ulusal Arşivinin bugün açıkladığı 1995 yılına ait gizli başbakanlık belgelerine göre, dönemin Savunma Bakanı Rifkind, Rusya'nın NATO'ya kısmi üye yapılması teklifini hükümet içinde yapılan bir dış politika seminerinde gündeme getirdi.
Belgelere göre Rifkind, kısmi üyelik yoluyla zirvelere ve bakan düzeyinde toplantılara katılmasına olanak verilmesinin bu ülkenin NATO'nun doğuya genişlemesiyle ilgili kaygılarını azaltacağını savundu. Ancak Rifkind kısmi üyeliğin Rusya'yı 5. maddenin kapsamı ve NATO'nun uluslararası askeri kadrosu dışında tutacağının da altını çizdi.
Rifkind, kısmi üyeliğin Ukrayna, Belarus, Moldova ve Baltık ülkelerine de verilebileceğini, böylelikle yeniden Rusya'nın yörüngesine girmelerinin engelleneceği görüşünü de savundu.
Belgelere göre Rifkind'in teklifine itiraz eden dışişleri bakanlığı ise böyle bir kısmi üyelik statüsünün Rusya'da bir gün NATO'nun tam üyesi olabileceği "yanlış beklentisine" yol açacağı uyarısında bulundu.
"Yerine getirmeye hiç niyeti olmadığı bir sözü, Türkiye'ye veren Avrupa Birliği'nin düştüğü durumu, biz de NATO bağlamında yinelememeliyiz." ifadesi kullanılan dışişlerinin itirazında, bunun büyük bir istikrarsızlık yaratacağı kaydedildi.
Bugün yayımlanan gizli belgeler içinde yer alan dışişleri notlarında, "NATO toplantılarında Rusya'nın temsilcilerinin bulunması NATO'nın karar alma sürecini nasıl etkiler? Ukrayna'nın veya Belarus'un bağımsızlığı ne kadar umurumuzda?" gibi sorular da yer aldı.

İngiltere, Hükümet, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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