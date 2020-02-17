Haberler » Dünya » İngiltere'nin Schengen Bilgi Sistemi'ne erişimi kesilecek - Haberler

İngiltere'nin Schengen Bilgi Sistemi'ne erişimi kesilecek

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere Brexit'in ardından geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmeye çalışıyor. İlk taslak kararda İngiltere'nin geçiş döneminin sonunda yani 2021'den itibaren Avrupa Birliği'nin Schengen Bilgi Sistemi'ne erişiminin kesileceği belirtiliyor.

17.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:49İngiltere'nin Schengen Bilgi Sistemi'ne erişimi kesilecek
Avrupa Birliği (AB) ile Brexit'in ardından geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmeye çalışıyor. İlk taslak kararda İngiltere'nin geçiş döneminin sonunda yani 2021'den itibaren Avrupa Birliği'nin Schengen Bilgi Sistemi'ne erişiminin kesileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Avrupa Parlamentosu Koordinasyon Grubu, İngiliz Parlamentosu'nun geçiş dönemi boyunca 'Avrupa Birliği'nin Bilgi Sistemi'ne erişiminin kesilmesi gerektiğini savundu. Grup, İngiltere'nin üçüncü ülke olarak Schengen Bilgi Sistemi'ne erişiminin mümkün olmayacağını, bu ülkenin oluşacak sorunlara önlem alması gerektiğine dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi'ni ve Avrupa Komisyonu'nu konuyu yakından takip etmeye davet etti.
Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 14:46:23