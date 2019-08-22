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İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'dan dikkat çeken rahatlık

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson resmi temaslarındaki rahatlığı ile dikkat çekti.

22.08.2019 22:58 İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'dan dikkat çeken rahatlık
İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson resmi temaslarındaki rahatlığı ile dikkat çekti. Almanya'da resmi törende elleri arkada dolaşan Jonhson, Fransa'da Elysee Sarayı'nda ayağını sehpaya koydu.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson Almanya ve Fransa temaslarındaki rahat hareketleri ile dikkat çekti. Başbakan seçildikten sonraki ilk resmi yurt dışı temasları için önce Almanya'ya giden Johnson burada Almanya Başbakanı Merkel ile katıldığı resmi törende elleri arkada yürüdü. Bugün ise Fransa temasları için başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson ayaklarını bir anlığına sehpaya uzatıp geri çekti. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. - PARİS

Boris Johnson, İngiltere, Almanya, Fransa, Politika

Kaynak: İHA

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