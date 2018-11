İngiltere Ordusu Olası Brexit Kaosuna Karşı Alarmda

22 Kasım 2018 Perşembe 12:17



İNGİLTERE ordusu, ülkenin Avrupa Birliği 'nden hiçbir anlaşma sağlanmadan çıkması ve bunun ülkede kaos yaratma ihtimali karşısında harekete geçti.Hükümetin gizlice yürüttüğü 'Operation Temperer' adı verilen operasyonuyla İngiltere ordusunun ülkedeki olası Brexit kaosuyla başa çıkması amaçlanıyor.OperationTemperer, olası büyük bir terör saldırısı tehdidine karşı binlerce ağır silahlı askerin sokaklara inerek güvenliği sağlaması planı olarak hazırlandı. Times gazetesinin aktardığına göre gizli tutulan operasyon, halkı düzen ve sükun içinde tutmasının yanında ülke genelindeki hastanelere ilaç stoğu ve ulaştırılmasını da sağlayacak.Operasyonun dikkat çeken noktaları arasında, İngiltere ordusundan bin 200 askerin operasyonlar ve beklenmedik durumlar için 24 saat boyunca hazır olda beklemesi yer alıyor. Plan çerçevesinde, 10 bin ordu personeli de acil durumlar için kısa sürede hazır olacak.İlk defa 2015 yılında gizli bir plan olarak geliştirilen operasyon, bu hafta başında Mail on Sunday gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı.Gazeteye göre, çok hassas bilgiler içerdiği dolayısıyla Başbakanlık yetkilileri, operasyonu gizli tuttu.İngiltere Genel Kurmay Başkanı Sir Nick Carter geçtiğimiz hafta katıldığı Andrew Marr Show adlı programda yaptığı konuşmada, ordu olarak, terör saldırısı veya iş yavaşlatma gibi çok sayıdaki olasılığa karşı hassas planları olduğunu kaydetti.Brexit anlaşması olmazsa...Carter, "Bu aşamada, bir Brexit anlaşması olacağı yönünde insanlar kendinden emin. Ancak olmaması durumunda, insanlara her durumda yardım etmek için hazır olacağız" ifadelerini kullandı.Başbakan Theresa May 'in bir güç gösterisi olarak yeni bir planı kullanmak için harekete geçen ilk başbakan olduğu belirtiliyor.May, geçtiğimiz yıl Manchester Arena 'da 23 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından, İngiltere'nin terörizme mücadele stratejisinin gözden geçirilmesi talimatını vermişti.Eski Başbakan David Cameron ise söz konusu tartışmalı güç gösterisine İngiltere'nin kontrolünü kaybettiği ve sıkı yönetim kanunları uyguluyor görüntüsü vermesini istemediği gerekçesiyle karşı çıkmıştı. - Yağcı