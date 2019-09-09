Haberler» Politika» Haber

İngiltere Parlamentosu askıya alınıyor

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johson'ın ilk icraatlarından biri olan parlamentonun askıya alınması kararı bugün itibari ile uygulanmaya başlanacak.

09.09.2019 17:36 İngiltere Parlamentosu askıya alınıyor
İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johson'ın ilk icraatlarından biri olan parlamentonun askıya alınması kararı bugün itibari ile uygulanmaya başlanacak.

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johson'ın Kraliçe II. Elizabeth'ten aldığı onayla birlikte Ekim ayının ortasına kadar askıya alınıyor. Parlamento sözcüsünün bugün yaptığı açıklamayla birlikte, kararın mesai bitimiyle yürürlüğe gireceği kesinleşti.

İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn yaptığı açıklamada, uygulamak zorunda oldukları kararı parlamentoya yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Corbyn, "Çıkartılan bu kararın Brexit sürecinde alınmak istenen kararlara karşı yapıldığını biliyoruz. Alınacak kararlardan korktukları için böyle bir uygulama ile karşı karşıya kaldık. Başbakan ise akıllara takılan sorulardan kaçmak istiyor gibi davranıyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Parlamento, İngiltere, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
18:07   Hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (6)
17:51   Binali Yıldırım'dan CHP'ye: "Verdiğiniz sözleri tutun"
17:37   Bakan çavuşoğlu, rus mevkidaşıyla görüştü
17:36   İngiltere Parlamentosu askıya alınıyor
17:35   Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede...
17:23   Ankara'da türkiye-iran karma ekonomik komisyon toplantısı
17:18   CHP MYK toplandı