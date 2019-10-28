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İngiltere parlamentosu'nda erken seçim müzakeresi

İngiltere Parlamentosu'nda erken seçim müzakeresiİngiltere, (DHA)- İngiltere Parlamentosu, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesinin ardından, erken genel seçimler için müzakerelere başladı.

28.10.2019 22:14
İngiltere Parlamentosu'nda erken seçim müzakeresi
İngiltere, (DHA)- İngiltere Parlamentosu, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesinin ardından, erken genel seçimler için müzakerelere başladı.
İngiltere Parlamentosu'nda yapılan müzakerede konuşan ve 12 Aralık'ta erken genel seçimlerin yapılmasını talep eden Başbakan Boris Johnson, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'i 'erken seçime gitmemek için mazeretler üretmek' ile suçladı. Jeremy Corbyn ise hükümetin 31 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Brexit için 100 milyon sterlin harcadığını, bu paranın insanlar için kullanılabileceğini söyleyerek Johnson'ı suçladı.
İngiltere Parlamentosu'nun, erken seçim için oylama yapmadan önce müzakereyi tamamlaması bekleniyor.
İngiltere parlamentosu'nda erken seçim müzakeresi

İngiltere, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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