İngiltere Parlamentosu'ndaki Brexit Oylaması 'Ertelenecek'

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:16



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:16

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, ikisi kabineden üç kaynağın kendisine, Avam Kamarası'nda yarın İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşması ile ilgili olarak yapılacak oylamanın erteleneceğini söylediğini bildirdi. Henüz Başbakanlıktan resmi bir açıklama yapılmadı.İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün kabine üyeleriyle acil bir telekonferans yapmış, oylama konusundaki son gelişmeleri ele almıştı.Theresa May'in yerel saatle 15: 30'da (TSİ 18: 30) Avam Kamarası'nda "Avrupa Birliği'nden ayrılmak" başlıklı bir açıklama yapacağı duyuruldu.May'in ardından iktidardaki Muhazafakar Parti'nin Avam Kamarası Grubu Başkanı Andrea Leadsom ve Brexit Bakanı Stephen Barclays de birer konuşma yapacak.Stephen Barclay'in konuşmasının başlığı, "AB Ayrılığı - 50. Madde".AB'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, bugün açıkladığı kararında İngiltere'nin Brexit'i tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetmişti.İngiliz hükümeti ise geçen hafta Avam Kamarası'nda Brexit ile ilgili olarak bir günde üst üste yapılan üç oylamayı kaybetmişti.Ülkede mevcut koşullarda Brexit anlaşmasının da Parlamento'da reddedilme ihtimali yüksekti.Brüksel: Tekrar müzakere etmeyeceğizBaşbakan May'in Brüksel'le anlaşmayı tekrar müzakere etme seçeneğine gidebileceği konuşuluyordu.Fakat bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan bir Avrupa Komisyonu sözcüsü "Masada bir anlaşma var. Bunu tekrardan müzakere etmeyeceğiz" dedi.Son gelişmeler sonrası ise İngiliz Sterlini değer kaybetti.Sterlin/Dolar kuru 1,26'ya inerek son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi.