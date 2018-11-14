İngiltere Premier Lig'e Kadın Patron

Ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere
Premier Lig'in üst yöneticiliğine, Susanna Dinnage getirildi. Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Chelsea
Kulübü Başkanı Bruce Buck'ın başında bulunduğu aday belirleme kurulu, 1999'dan beri yürüttüğü görevi yıl sonunda bırakacak Richard Scudamore'un yerine Dinnage'ın atanmasına karar verdi.
Dinnage, 1992'de kurulan Premier Lig'in Rick Parry ve Richard Scudamore'dan sonra üst yöneticiliğine getirilen 3. isim oldu.
Müzik kanalı M TV
'de başladığı kariyerine, 2009'dan bu yana Discovery Medya Grubu'nda devam eden Dinnage, belgesel kanalı Animal Planet'in başkanlığını yapıyordu.
Futbol
14 Kasım 2018 Çarşamba 00:50