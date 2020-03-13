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İngiltere Premier Lig, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendi.

İngiltere Premier Lig, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendi.

13.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:12
İngiltere Premier Lig, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendi.
İngiltere Premier Lig, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Spor

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