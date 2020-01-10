İngiltere Prensi Harry ile eşi Meghan Markle'ın heykelleri kaldırıldı

İngiltere 'nin başkenti Londra 'daki Madame Tussauds Balmumu Müzesi'nin Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklayan Prens Harry ile Sussex Düşesi eşi Meghan Markle'ın heykellerini kaldırdığı görüldü.

"BU DEĞİŞİKLİK KARARA UYGUN OLARAK YAPILDI"

Müzenin Genel Müdürü Steve Davies, bu değişikliğin Prens Harry ve Meghan Markle'ın Çarşamba günü aldıkları karara uygun olarak yapıldığını söyledi. Heykellerin müzenin farklı bölümünde sergilenip sergilenmeyeceği ise açıklanmadı.

"MADDİ AÇIDAN BAĞIMSIZ OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Çift, yaptıkları açıklamada, "Kraliyet ailesinin üstdüzey üyeleri olmaktan çekilerek, maddi açıdan bağımsız olarak çalışmak, aynı zamanda Kraliçe Ekselanslarını desteklemeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MEGHAN MARKLE KANADA'YA GİTTİ

Öte yandan, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceğini açıklayan Sussex Düşesi Meghan Markle, Kanada'da bakıcısıyla birlikte olan bebeğinin yanına döndü.