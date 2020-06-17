İngiltere Sağlık Bakanı, Deksametazon ilacını dün itibariyle kullanmaya başladıklarını açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı, Deksametazon ilacını dün itibariyle kullanmaya başladıklarını açıkladıİngiltere, (DHA) ' İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs (Covid-19) tedavisinde umut vaat eden 'Deksametazon' için 'Bu kriz boyunca aldığımız en iyi haberlerden biri' dedi.

17.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:32
İngiltere Sağlık Bakanı, Deksametazon ilacını dün itibariyle kullanmaya başladıklarını açıkladı
İngiltere, (DHA) ' İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs (Covid-19) tedavisinde umut vaat eden 'Deksametazon' için 'Bu kriz boyunca aldığımız en iyi haberlerden biri' dedi. Bakan Hancock ilacın, durumu ciddi hastalarda yüzde 35 iyileşme sağladığını vurgularken, dün itibariyle İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından kullanılmaya başladığını ifade etti.
İngiltere'de koronavirüs tedavisinde kullanılan Deksametazon adlı ilacın durumu kritik ve ciddi olan hastalarda iyileşme sağladığı açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada Deksametazon ilacının koronavirüs tedavisinde potansiyeli olduğunu şubat ayında tespit ettiklerini ifade etti. Bakan Hancock, Deksametazon ve diğer potansiyel ilaçların araştırılmasına 25 milyon pound bütçe ayırdıklarını, dikkate değer sonuçlar gelmeye başlayınca nisan ayında Deksametazonu almaya başladıklarını açıkladı. Hancock, 'Nisan ayında bu ilacı almaya başladık, dolayısıyla elimizde yeterince var. Dün itibariyle Ulusal Sağlık Servisi ilacı kullanmaya başladı' ifadelerini kullandı.
'KRİTİK HASTALARIN 3'TE 1'İ İYİLEŞİYOR'
Bakan Hancock, ilacın koronavirüs üzerinde etkili olmadığını, kişinin bağışıklık sistemimde etkili olduğunu belirtti. İlacın, özellikle solunum cihazına bağlı, durumu kritik hastaların 3'te 1'inde iyileşme sağladığı vurgulandı.
'DEKSAMETAZON'UN ÖZELLİĞİ
İlaç, 1960'tan itibaren bazı hastalıklarda inflamasyonu azaltmak için kullanılıyor. İlaç, koronavirüsle savaşan ve durumu ciddiyetini koruyan kişilerde bağışıklık sistemine verilen zararı azaltıyor. İngiltere Sağlık Bakanı, Deksametazon ilacını dün itibariyle kullanmaya başladıklarını açıkladı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, DHA, Güncel, Haber

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