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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkede herkesin en az bir kez koronavirüsüne enfekte olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

15.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:48
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 5 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya, Fransa ve İspanya 'da bilanço her geçen gün ağırlaşırken, İngiltere 'den de korkutan bir açıklama geldi.

"HERKES VİRÜSE YAKALANACAK"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkede herkesin en az bir kez koronavirüsüne enfekte olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Öte yandan, İngiltere Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı 1140'a yükselirken, ölü sayısı 21'e ulaştı. Bakanlık, bugüne kadar toplam yaklaşık 50 bin kişinin test edildiğini belirtti.

NADİNE DORRİES'TE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmişti. Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries'in virüse yakalanması dolaysıyla "çok üzgün" olduğunu belirterek, "Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Etiketler : İngiltere, İspanya, Dünya, Güncel

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