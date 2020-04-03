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İngiltere sokakları sessiz

İngiltere'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Woltham Cross'da sessizlik hakim oluyor.

03.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:15
İngiltere sokakları sessiz
İngiltere 'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Woltham Cross'da sessizlik hakim oluyor.
İngiltere'de geçtiğimiz günlerde korona virüsle mücadele kapsamında uygulanmaya başlayan kısmi sokağa çıkma yasağı ile sokaklar sessizliğe gömüldü. Vatandaşların sokağa çıkmamayı tercih etmesiyle Hertfordshire'daki Broxbourne ilçesinin güneyinde bulunan Woltham Cross boş görüntülendi. Kararın ardından meydandaki sessizlik ve dükkanların kapalı olması dikkat çekti. Korona virüs salgının İngiltere'de de etkili olmasıyla, vatandaş sokaklara çıkmamayı tercih etti. Normal şartlarda kalabalık olması beklenen Woltham Cross'da bu kez sessizlik hakim.
İngiltere'de bugüne kadar 33 bin 718 korona virüs vakası kaydedilirken, 2 bin 921 kişi de hayatını kaybetti. Uzun süre sokağa çıkma yasağı ilan etmeyen İngiltere'de hükümetin aldığı son önlemlere göre halk yalnızca eczane, market gibi temel ihtiyaçları karşılamak üzere dışarıya çıkabiliyor.
İngiltere Prensi Charles ve Başbakan Boris Johnsonn'un korona virüsüne yakalandığı ülkede geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki bir çocuk da hayatını kaybetmişti.
(İHA)
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Kaynak: İHA

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