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İngiltere ve Avrupa'da borsa işlem saatlerinin kısaltılması talebi

Avrupa Finansal Piyasalar Derneği (AFME), İngiltere ve Avrupa'da borsa işlem saatlerinin kısaltılması gerektiğini, uzun çalışma saatlerinin çalışanların fiziksel ve ruh sağlığına uygun olmadığını duyurdu.

07.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:14 İngiltere ve Avrupa'da borsa işlem saatlerinin kısaltılması talebi
Avrupa Finansal Piyasalar Derneği (AFME), İngiltere ve Avrupa'da borsa işlem saatlerinin kısaltılması gerektiğini, uzun çalışma saatlerinin çalışanların fiziksel ve ruh sağlığına uygun olmadığını duyurdu.
AFME'den yapılan açıklamada, İngiltere ve Avrupa'da borsa işlem saatlerinin kısaltılması gerektiği vurgulandı.
Uzun çalışma saatlerinin çalışanların fiziksel ve ruh sağlığına uygun olmadığı kaydedilen açıklamada, "Borsada işlem yapanlar ve yatırımcı birliklerinin önerisinin İngiltere ve Avrupa'da borsa işlem saatlerinin 08.00-16.30 yerine 09.00-16.00 olması." denildi.
Borsa işlem saatlerinin değiştirilmesi konusunda lobi faaliyetleri, AFME ve İngiliz finans kuruluşlarını temsil eden The Investment Association tarafından yürütülüyor.
- "Gerekli istişareler yapılacak"
Bu arada, Londra Borsası'ndan yapılan açıklamada da talebe ilişkin gerekli istişarelerin gerçekleştirileceği bildirildi.
İngiliz medyasında, borsa işlem saatlerinin değişmesinin, sektöre daha fazla kadın çalışanın katılmasına imkan sağlayacağı belirtiliyor.
İngiltere ve Avrupa borsalarında 8,5 saat işlem gerçekleştirilirken, ABD'de 6,5 saat, Asya piyasalarında ise 6 saat işlem yapılabiliyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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