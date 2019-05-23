İngiltere ve Hollanda AP Seçimleri İçin Sandık Başında- İngiltere ve Hollanda'da AB'den Ayrılma...

Kaynak: İHA

- İngiltere ve Hollanda AP seçimleri için sandık başındaİngiltere ve Hollanda'da AB'den ayrılma taraftarı partiler yükselişteLONDRA - Gelecek 5 yıl için Avrupa Birliği'ne yön verecek olan Avrupa Parlamentosu seçimleri için İngiltere ve Hollanda da sandık başına gidiyor. İngiltere ve İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede 370 milyon seçmen 23-26 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu Seçimleri için sandıklara başına gidecek. İlk olarak Hollanda ve İngiltere'nin oy kullanacağı seçimlerde diğer AB ülkeleri ise Brüksel'e gönderecekleri temsilcilerini Cuma ile Pazar günü arasında seçecek. Bütün AB ülkelerinin seçimlerini tamamlamasından sonra Pazar akşamı sonuçlar açıklanacak.Hollanda'da Milliyetçi parti yükselişte, İslam Düşmanı Wilder'in partisi düşüşteAP'ye 26 temsilci gönderecek olan Hollanda'da oy verme işlemi yerel saatle sabah 05.15'te başladı. Bir çok yerde sandıklar 21.00'e kadar açık kalacak. Hollanda'da sağ kanat milliyetçilerin büyük kazanç sağladığı belirtildi. Hollanda, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra AB'ye 29 temsilci gönderecek.Hollanda'nın Thierry Baudet'in, 2017'de oyların yüzde 2'sini alan Milliyetçi Demokrasi İçin Forum Partisi'nin oyların yüzde 15 oy oranıyla Başbakan Mark Rutte'nin Dutch partisi ile kafa kafaya yarışacağı kamuoyu yoklamaları tarafından ortaya kondu.2016 yılında attığı bir Tweet ile kendisini Hollanda'nın en önemli entelektüeli olarak tanımlayan Baudet, Hollanda'nın kültürel ve ekonomik temalarına öncelik veriyor. Hristiyanlığın ve Avrupa medeniyetinin düşüşünde göçmenleri suçlayan Hollandalı siyasetçi, Hollanda'nın AB'den ayrılmasını savunuyor.Baudet'nin partisi Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Rutte'nin Hürriyet ve Demokrasi için Halkın Partisi'nin önüne geçerek birinci parti olmuştu. Baudet, seçim kampanyasında İslam'a karşı en çok düşmanlığı olan Wilders'in, AB hakkında kuşkuları olan aşarı sağ Hürriyet Partisi'den destek aldı. Wilders'in partisinin on yıl içindeki en düşük oyu alması bekleniyor.İngiltere Brexit çıkmazı için de oy kullanacakAvrupa Birliği'nden çıkmaya 3 yıl önce karar veren ancak bir türlü çıkamayarak ikiye bölünen İngiltere de bugün Avrupa Birliği Parlamento seçimleri için sandığa gidiyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği ile yaptığı ayrılma anlaşmasının İngiliz Parlamentosu tarafından 3 defa reddedilmesinin ardından İngiltere de Brexit'in çıkmaza girmesi sebebiyle bugün Avrupa Birliği Parlamento seçimlerine giriyor.İngilizlerin Avrupa Parlamentosuna 73 temsilci seçmesi gerekiyor. Ancak hükümet, İngiltere'nin Haziran ayının sonuna kadar AB'den ayrılması durumunda seçilen temsilcilerin koltuklarını oturmayacağını söyledi. AB'den 2 ay önce ayrılması gereken ancak ayrılma tarihinin 2 defa ertelenmesi ve parlamentonun hala bir çıkmazın içinde bulunması sebebiyle İngiltere'nin AB'den ne zaman ve nasıl ayrılacağı belirsiz. AB ile yapılan anlaşma gereğince İngiltere'nin AB'den 31 Ekim'e kadar ayrılması gerekiyor.Yapılan kamuoyu yoklamaları AB'den ayrılma taraftarlarının en çok temsilciyi Brüksel'e göndereceği, AB taraftarlarının ise Başbakan Theresa May'in iktidardaki muhafazakar partisinden oy kazanmaya çalışacağı kaydedildi.Kamu araştırma kuruluşu YouGov'un yaptığı araştırma, 2017 seçimlerinde muhafazakar partiye oy verenlerin yalnızca 5'de 1'nin yine muhafazakar partiye oy vereceğini, 5'de 4'ünün ise Nigel Farage'nin Brexit partisine oy vermeye düşündüklerini iddia etti. İşçi Partisinin ise AB'de kalma taraftarı olan partilere oy kaybetmesinin beklendiği belirtildi.Kamuoyu yoklamaları, siyasi liderlerin İngiliz halkının AB'den ayrılma kararına ihanet ettiklerini savunan Brexit Partisi'nin en çok temsilci çıkarmasının beklendiğinin ortaya koydu. Çarşamba günü yapılan anket çalışmalarında İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmak isteyenlerin oranının yüzde 37 olduğu, Theresa May'in muhafazakar partisine olan desteğin ise yüzde 7 ile 5. sırada olduğu belirtildi. Kalan oyların AB'de kalmayı destekleyen partiler ile Liberal Demokratlar arasında paylaşıldığı, Yeşiller Partisi'nin çok de daha az koltuk kazanmasının beklendiği kaydedildi.