İngiltere Veliaht Prensi Charles’in koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsün enfekte ettiği ünlü isimler arasında İngiltere Veliaht Prensi Charles da eklendi.
25.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:08
Koronavirüsün enfekte ettiği ünlü isimler arasında İngiltere Veliaht Prensi Charles da eklendi. Veliaht Prens Charles'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Prens Charles, Koronavirüs, İngiltere, Ekonomi