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İngiltere Veliaht Prensi Charles’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüsün enfekte ettiği ünlü isimler arasında İngiltere Veliaht Prensi Charles da eklendi.

25.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:08
İngiltere Veliaht Prensi Charles’in koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsün enfekte ettiği ünlü isimler arasında İngiltere Veliaht Prensi Charles da eklendi. Veliaht Prens Charles'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Prens Charles, Koronavirüs, İngiltere, Ekonomi

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