İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
25.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:06
İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildiView on euronews
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Prens Charles, İngiltere, Dünya