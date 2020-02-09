Haberler » Güncel » İngiltere, Wuhan'dan 200 kişiyi tahliye etti - Haber

İngiltere, Wuhan'dan 200 kişiyi tahliye etti

İngiltere, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki 200 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

09.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:15İngiltere, Wuhan'dan 200 kişiyi tahliye etti
, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in eyaletinin kentindeki 200 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki 200 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Aralarında İngiliz vatandaşı olmayanların da bulunduğu uçağın Kraliyet Hava Kuvvetleri üssüne indiği belirtildi. Tahliye edilenlerin 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı kaydedildi.

Öte yandan, korona virüsü salgını nedeniyle Çin anakarasındaki 811, Hong Kong ve Filipinler'deki birer ölüm vakasıyla dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 813'e yükseldi. - LONDRA

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Hubei, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 13:04:23