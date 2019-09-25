İngiltere yarısından fazla göçmenleri 'evlerine' göndermek istiyor

Araştırma, İngilizlerin göçmenlikle ilgili 'tutarlı olmayan' tutumlarını gösteriyor.

İngilizlerin yarısından fazlası, göçmen popülasyonunun halen çok yüksek olduğunu söylüyor, ancak bu grup içinde;

%43'ü göçmen nüfusun belirli türlerdeki işler için 'gerekli' olduğunu kabul ediyor,

Bu grubun yarısından fazlası, inşaat (%53) ve temizlik (%56) işi için yabancı bir işçi çalıştırıyor ya da çalıştırabilir olduğunu belirtiyor.

Göçmen nüfusun çok yüksek olduğunu düşünenlerin çoğu, aniden işsiz kalsalar bile bir inşaat işi (%61) ya da taksi şoförlüğü (%57) için başvurmayacaklarını söylüyor.

Brexit etkisi: Ayrılma oyu verenlerin %83'ü, göçmenliğin çok yüksek olduğuna inanıyor, kalma oyu verenler arasında bu oran %29.

Londra, Eylül - YouGov araştırması, göçmenliğin İngilizler için Brexit'in ardından bir numaralı sorunu oluşturmaya devam ettiğini ve nüfusun %73'ünün göçmenlere daha katı kısıtlamalar uygulanmasını istediğini ortaya koydu.

Araştırma aynı zamanda İngilizlerin göçmenliğe karşı olan tutumlarındaki belirgin çelişkileri açığa çıkardı. YouGov tarafından gerçekleştirilen anket, İngilizlerin yarısından fazlasının (%54) göçmenliğin çok yüksek olduğunu düşündüğünü, ancak bu grubun %43'ünün belirli türlerdeki işler için göçmenliğin 'gerekli' olduğunu kabul ettiğini açığa çıkardı.

UCUZ İŞ GÜCÜ İSE KALSIN

Bu grubun göçmenlik seviyelerine ilişkin endişelerine karşın, belirli işleri yapmaları için daha önce göçmen işgücünü istihdam etmiş olup olmadıkları ya da gelecekte istihdam edip etmeyecekleri sorulduğunda, oldukça yüksek sayıda kişi bunu daha önce yaptığını ya da yapmaya hazır olduğunu belirtti. Yarısından çoğu (%53), inşaat işi, temizlik işi (%58) veya taksi şoförlüğü (%51) için göçmen iş gücü kullanmış olduğunu ya da kullanabileceğini belirtti.

Ayrıca, göçmenliğin çok yüksek olduğunu düşünen İngilizler arasından bazıları, aniden işsiz kalsalar bile, genellikle göçmen iş gücü ile ilişkilendirilen belirli türlerdeki işler için başvurmayacağını belirtiyor. Bu grubun üçte birinden daha azı, bir inşaat işi (%31) ve yalnızca %36'sı taksi şoförlüğü için başvuracağını belirtiyor.Benzer şekilde, temizlik işi ve mevsimlik tarım işleri söz konusu olduğunda, İngilizlerin sırasıyla %36'sı ve %35'i bu tür işler için başvurmayacaklarını belirtiyor.