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İngiltere'ye bağlı man adası'nı sel vurdu

İngiltere'ye bağlı Man Adası'nda sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

01.10.2019 18:16İngiltere'ye bağlı man adası'nı sel vurdu
İngiltere'ye bağlı Man Adası'nda sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için helikopterlerle yardım çalışmaları devam ediyor.
İngiltere'ye bağlı Man Adası'ndaki Laxley köyünde, sağanak yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu sel meydana geldi. Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve zor anlar yaşayan köy sakinlerine polis ve itfaiye ekipleri yardım etti. Öte yandan köyün ana caddelerinin sel suları altında kalması nedeniyle ulaşım aksadı, ayrıca güvenlik nedeniyle yetkililer elektrikleri kesti.
Selde, can kaybının olmadığı, su basan okul ve evlerdeki yardım çalışmalarının devam ettiği ve yardım çalışmalarında helikopterlerin de kullanıldığı belirtildi.
Ayrıca, İngiltere Çevre Ajansı 200'e yakın noktada sel beklendiği konusunda ikazda bulundu.
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İngiltere, Dünya

Kaynak: DHA

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