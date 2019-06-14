West Bromwich'e imza atan Slaven Bilic, Tolgay Arslan'ı istiyor

Hırvat teknik adam Slaven Bilic, West Bromwich Albion ile anlaştı ve zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Bilic, Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı, şu anda Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan'ı gözüne kestirdi.

TOLGAY İLE ÖZEL GÖRÜŞECEK

Deneyimli teknik adamın Tolgay ismini yönetime bildirdiği ve İngiliz ekibinin ilk transferlerinden birinin Bilic'in eski öğrencisi Tolgay Arslan olacağı öne sürüldü. 50 yaşındaki teknik adam, 31 Ocak'ta Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay'ı ikna etmek için kendisi ile bir görüşme gerçekleştirecek.

YOLLARI BİR KEZ DAHA KESİŞECEK

Bilic ve Tolgay, Beşiktaş'ta birlikte çalışmıştı. Bu transfer gerçekleşirse ikilinin yolları bu kez de İngiltere'de kesişecek.

(Fanatik)