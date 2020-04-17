Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İngiltere'ye maskelerin arasına gizlenmiş 1 milyon sterlinlik kokain sokmaya çalıştı

Bir Polonya vatandaşı, cerrahi maskelerin arasına gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon sterlinden fazla olan kokaini Manş Tüneli'nden İngiltere'ye sokmaya çalışırken yakalandı.

17.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:30
İngiltere'ye maskelerin arasına gizlenmiş 1 milyon sterlinlik kokain sokmaya çalıştı
Bir Polonya vatandaşı, cerrahi maskelerin arasına gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon sterlinden fazla olan kokaini Manş Tüneli'nden İngiltere 'ye sokmaya çalışırken yakalandı.

Bir Polonya vatandaşı, Manş Tüneli'nden İngiltere'ye kokain sokmaya çalıştı. İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiliz gümrük görevlileri bir süredir yürüttükleri çalışmalar neticesinde Manş Tüneli'nin Fransa tarafında İngiltere'ye giriş yapmak isteyen Polonya plakalı bir aracı durdurdu. Görevliler araçta yaptıkları aramada son günlerde korona virüsle mücadelede vazgeçilmez ekipmanlardan olan cerrahi yüz maskesi kolilerinin arasına gizlenmiş 15 paket kokain ele geçirdi. El konulan 14 kilo ağırlığındaki kokainin piyasa değerinin 1 milyon sterlinin üzerinde olduğu belirtilirken, ismi açıklanmayan 34 yaşındaki Polonya vatandaşı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İngiliz Gümrük Muhafaza Bölge Müdürü Ian Hanson, el konulan yüz maskelerinin yetkililerce yapılacak incelemeler neticesinde elverişli olmaları durumunda korona virüsle mücadelede kullanılması için İngiliz sağlık görevlilerine teslim edileceğini belirtti. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: İngiltere, Polonya, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Bakan Koca, ’23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
ABD koronavirüs ile pençeleşirken Trump’tan şaşırtan hamle Haberler
ABD koronavirüs ile pençeleşirken Trump'tan şaşırtan hamle
Haberler ›› 3. Sayfa ››İngiltere'ye maskelerin arasına gizlenmiş 1 milyon sterlinlik kokain sokmaya çalıştı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:10: Yaklaşık 40 metrelik şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler 01:03: Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 ölü - Haberler 00:57: Beyoğlu'nda bir evin çatısı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü - Haberler 00:49: Bursa hayalet kente döndü - Haberler 00:21: Şuhut'ta motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü - Haberler 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı 22:43: Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı 22:26: Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.