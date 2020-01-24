Haberler » Güncel » İngiltere'ye tarihi eser kaçırmaya çalışan Ukraynalı yakalandı - Haber

İngiltere'ye tarihi eser kaçırmaya çalışan Ukraynalı yakalandı

Ukrayna vatandaşı, İngiltere'ye kaçırmaya çalıştığı tarihi eser parçalarıyla sınırda yakalandı.

24.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:05İngiltere'ye tarihi eser kaçırmaya çalışan Ukraynalı yakalandı
vatandaşı, 'ye kaçırmaya çalıştığı tarihi eser parçalarıyla sınırda yakalandı.
Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Ternopil şehrinde yaşayan 28 yaşındaki vatandaşın, 50'ye yakın tarihi eserle Porubnoye sınır kapısından ülke dışına çıkarak İngiltere'ye gitme hazırlığında olduğunun anlaşılması üzerine, sınır muhafızlarınca durduruldu. Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından uzun zamandır takip edilen şahsın sınırda durdurulan arabasında yapılan aramada, çok sayıda tarihi eser bulundu.
Yakalanan parçaların piyasa değerinin hesaplanması için olay yerine özel eksperler çağrıldı. Yakalan şahıs ise gözaltına alındı.
(Bekir Keskin/İHA)

İngiltere, Ukrayna, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50  BM Suriye Özel Temsilcisi: "İdlib'de sivil halk büyük bedel ödedi"
15:50  Widodo'dan Endonezya'da "yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerin artırılması" talimatı
15:50  "e-Adalet Vatandaş" uygulaması "WSIS 2020" ödüllerine aday
15:50  Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, trafik kazasında yaralandı
15:49  YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu (2)
24.01.2020 15:52:18