İngiltere'ye Taşımacılıkta Hızlı ve Güvenilir Hizmet: Best Nakliyat

1986 yılında profesyonel olarak nakliye sektörüne girdim. 1992 yılına kadar değişik firmalarda yöneticilik yaptım. 1992 yılı başında BEST uluslararası Nakliyat şirketini kurdum.

Yeni iş modelleri ve hızlanan üretim yarışının bir sonucu olarak alevlenen rekabet ortamında, Ulaşılır olmak, güvenli ve kolay ulaştırmak, müşteri odaklı çözümler ve alternatif taşıma modelleri üretmek hedefimizi oluşturur.

FELSEFEMİZ

Nakliye organizasyonu konusunda yenilikçiliği ve öncülüğü elde tutarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını müşterilerimizden önce hissederek olası sorunlarını oluşmadan çözmektir. Müşterilerimizin her konuda güvenebileceği ve hizmetin her anında yanlarında yer alacak bir partner şirket olabilmektir.

HİZMET ANLAYIŞIMIZ

Best Freight tüm müşterilerine eşit ve yüksek kalitede hizmet sunmayı temel prensip olarak benimsemiş olup özel müşteri kavramımız yoktur. Bizler için bizimle çalışan her müşteri özel müşteridir.Bu anlayışımızın sonucu olarak hizmet önceliğini hizmet talep sırasına göre belirlemekteyiz. Ayrıca, Müşterilerimizin taleplerine uygun yöntemlerde birebir ve sürekli iletişim Kişisel taleplere uygun çözümler İşle bitmeyen kalıcı Güven ve Dostluk hizmet anlayışımızın bir parçasıdır.