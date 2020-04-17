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İngiltere'ye turist olarak gitmişlerdi, 61 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

İngiltere'ye turist olarak giden 1'i bebek 61 Türk vatandaşı, özel uçakla Türkiye'ye getirilerek korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki karantina yurduna alındı.

17.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:11
İngiltere'ye turist olarak gitmişlerdi, 61 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
İngiltere 'ye turist olarak giden 1'i bebek 61 Türk vatandaşı, özel uçakla Türkiye 'ye getirilerek korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki karantina yurduna alındı.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından, Covid-19 tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında yurt dışından gelenler karantina altına alınıyor.

İngiltere'ye turist olarak gitmişlerdi

Bu tedbirler kapsamında İngiltere'den getirilen 1'i bebek 61 Türk vatandaşı, Kırıkkale Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurduna yerleştirildi. Otobüslerle Kırıkkale'ye getirilen vatandaşlar, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda karantinaya alınan vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. 61 kişinin İngiltere'ye turist olarak gittiği öğrenildi.

Yurtlarda kişilerin ihtiyaçları Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek veriyor.

Daha önce Fransa ve Katar'dan getirilen vatandaşlarla birlikte Kırıkkale'deki karantina yurtlarında kalan toplam kişi sayısının 370 olduğu belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: İngiltere, Türkiye, turist, Güncel
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